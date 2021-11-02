В Азербайджане произошел вооруженный инцидент

В Бардинский районный отдел полиции поступила информация о том, что 1 ноября примерно в 20 часов на территории села Мирзалыбейли житель села А.Насиров во время конфликта в автомобиле марки «ВАЗ-21102», за рулем которого находился житель Тертерского района А.Багиров ранил ножом в руку водителя, а затем вышел из машины и убежал, через некоторое время А.Багиров взял автомат из багажника машины и, приехав в его дом, открыл огонь в воздух во дворе дома, после чего сел в автомобиль и уехал, сообщили в МВД.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли соответствующие меры.

А.Багиров был задержан, у него были обнаружены и изъяты автомат АК, магазин к нему и 1 патрон. Медобследование выявило у него опьянение средней степени.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 228.1 (незаконное приобретение, продажа, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов и взрывчатых веществ).