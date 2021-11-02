Обвиняемый по уголовному делу в связи с рождением ребенка у 11-летней девочки арестован

Предъявлено обвинение отчиму 11-летней девочки, признанной виновной в рождении ребенка в Имишли.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании факта об изнасиловании отчимом С.Д. (имя условное) (1978 г.р.) падчерицы А.Н. (имя условное) (2010 г.р.) предъявлены обвинения по статьям 149.3.3 (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и 150.3.3 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Следствие продолжается.