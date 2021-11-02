Франция поддержала процесс демаркации и делимитации границ Азербайджана и Армении

Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса. Об этом в интервью государственному агентству Armenpress заявила посол Франции в Армении Анн Луйо.

«Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы. И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы», — сказала она.