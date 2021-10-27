США и PKK размещают тысячи боевиков на границе Ирака и Сирии



США и террористы YPG [боевое крыло PKK в Сирии] дислоцируют тысячи наемников из числа арабов на сирийско-иракской границе.

В конце 2017 года Центральное командование США (CENTCOM) под предлогом «противодействия возрождению террористов ДЕАШ» планировало сформировать подразделения пограничной охраны в Сирии. Однако этот план потерпел фиаско из-за дипломатического и военного давления со стороны Турции.

Реализации плана США помешало начало операций ВС Турции «Оливковая ветвь» в январе 2018 года и «Источник мира» в октябре 2019 года.

Согласно информации, полученной агентством «Анадолу» на месте событий, в марте террористы YPG/PKK, начавшие действовать от имени Сирийских демократических сил (СДС) по требованию США, инициировали новый процесс реструктуризации к востоку от реки Евфрат. При этом основную часть нового подразделения планировалось сформировать из боевиков арабского происхождения, а оставшуюся – из небольшого числа курдов.

Принудительная вербовка большого числа жителей региона из числа арабов, проводимая террористами YPG / PKK, спровоцировала волну протестов в районах Мюнбич и Ракка в июне. Боевики открыли огонь по мирным жителям, что привело к человеческим жертвам. На фоне обострения ситуации в регионе террористы YPG/PKK были вынуждены отступить и приостановили свои инициативы.

США приняли решение дислоцировать новое подразделение по двум разным направлениям, спроектировав линию границы с учетом административных границ провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Контроль над пограничной линией провинции Хасеке США передали группировке «Сенадид» — ответвлению племени аль-Джарба, а Дейр-эз-Зора — племени Шаммар.

В середине июля американские командиры организовали встречу террориста Ферхата Абди Шахина, которого они назвали «главнокомандующим группировки СДС», с одним из влиятельных боевиков группировки «Сенадид» Яверром Деххамом в населенном пункте Рюмейлан (Хасеке).

На встрече обсуждался вопрос вербовки наемников для размещения на сирийско-иракской границе.

В середине августа в районах Тель-Ало и Ярубийе провинции Хасеке начался процесс сбора заявок на вступление в пограничные формирования.

При этом США достигли договоренности по линии границы, пролегающей через территорию Дейр-эз-Зора, с племенем Шаммар. Во главе этого формирования встал Рафи Харран, который собрал тысячи заявок.

Месячный оклад наемников, вступивших в новое пограничное формирование, составляет 820 тысяч сирийских лир (230 долларов). В целом на вступление в ряды формирования, созданного под эгидой СДС и действующего от имени террористов YPG/PKK, поступило 7 тыс. заявок.

Новая вооруженная группировка получила название «Гвардия Аль-Джазиры».

Около трех недель назад тысячи боевиков из числа арабов, прошедших двухнедельную ускоренную боевую подготовку, были дислоцированы на иракской границе в Сирии.

Американские командиры и террористы YPG/PKK продолжают контакты с Харраном в Дейр-эз-Зоре по вопросу поиска новых точек для размещения боевиков «Гвардии».