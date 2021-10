Еврокомиссия призывает сократить зависимость ЕС от газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом лидеров Евросоюза вновь призвала сократить зависимость Евросоюза от поставок газа, нарастить инвестиции в зеленую энергетику и защитить уязвимые группы населения. Об этом она написала в среду в Twitter в преддверии саммита ЕС 21-22 октября в Брюсселе.

«Весь мир испытывает взлет цен на энергию. Однако есть специфика ситуации в Евросоюзе. Мы слишком полагаемся на газ, слишком зависимы от его импорта, что делает нас уязвимыми. Мы должны диверсифицировать поставщиков, но главным образом ускорить переход к чистой энергетике», — написала она.

Глава Еврокомиссии также призвала страны ЕС «дать быстрый ответ» своим гражданам, обеспечив поддержку наиболее уязвимых групп. Она рекомендовала странам сообщества из собственных бюджетов предложить помощь самым бедным европейцам, которые не справляются с оплатой счетов за электроэнергию, предоставить ограниченную целевую господдержку или сократить налоги, связанные с энергетикой.

Фон дер Ляйен также представила пять пунктов предложений, которые ЕК намерена вынести на обсуждение на саммит сообщества. ЕК предлагает прежде всего «положить конец спекуляциям» на либерализованном рынке газа в ЕС, который создавался Еврокомиссией в течение последних 10 лет. Во-вторых, провести переоценку работы рынка электричества ЕС, цены на котором быстро растут вслед за газовыми. В-третьих, установить дополнительные контакты с иностранными поставщиками газа, которые в настоящий момент предпочитают поставлять газ на азиатские рынки, где цена выше, чем в Европе.

В-четвертых, ЕК предложит странам ЕС рассмотреть вопросы совместного контроля за запасами газа и совместных его закупок, что, по мнению Брюсселя, должно обеспечить лучший доступ отдельных стран ЕС к поставкам газа. В-пятых, странам ЕС предложат активизировать инвестиции в возобновляемые источники энергии, в частности используя созданный на заемные средства европейский фонд «ЕС нового поколения» объемом €750 млрд.

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки выше отметки в €1000 за 1 тыс. куб. м, что само по себе беспрецедентно для ЕС. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс. По оценкам Еврокомиссии, годовые европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает физические возможности целых групп населения по их оплате.

