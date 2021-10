Месси презентовал главе РКЦ свою футболку

Папа Римский получил подарок от Лионеля Месси. 34-летний нападающий ПСЖ презентовал ему футболку французского клуба со своим именем на которой поставил автограф.

Форму понтифику преподнес во время личной встречи премьер-министр Франции Жан Кастекс, уточняет «Корреспондент».

Напомним, два года назад Франциск попросил не называть Лионеля Месси богом. По словам Папы Римского — такое сравнение – кощунство.

Отметим, 84-летний понтифик, как и форвард ПСЖ, по национальности аргентинец. Он с детства болеет за футбольный клуб «Сан-Лоренцо». В тоже время Месси является воспитанником другого аргентинского гранда «Ньюэллс Олд Бойз».

Lionel Messi sent a signed PSG shirt to Pope Francis. The shirt was given to the Pope, who is alao from Argentina, by French Prime Minister Jean Castex. Images via @vaticannews_fr. pic.twitter.com/nlTRGOK6jo

— Roy Nemer (@RoyNemer) October 18, 2021