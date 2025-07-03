Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с уверенной победой сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, который прошел в Баку.

«Я хочу еще раз поздравить сборную Азербайджана по мини-футболу. Они стали чемпионами мира. Я поздравляю. Мы радуемся успехам азербайджанских футболистов. Мы приняли решение, что будем вместе выходить на ФИФА, чтобы Азербайджан и Узбекистан организовали вместе чемпионат мира по футболу в этой категории. Думаю, это будет совместным достижением нашей молодежи», — сказал Мирзиёев в ходе совместного заявления для прессы в Баку.

