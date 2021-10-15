Россия обвинила американский эсминец в попытке нарушения госграницы

Корабль Тихоокеанского флота остановил попытку эсминца ВМС США пересечь госграницу РФ в Японском море, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня, 15 октября около 17:00 по местному времени, эсминец «Chafee» (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы», — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», действуя в рамках международных правил мореплавания, после нескольких предупреждений в адрес иностранного корабля взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

«Эсминец УРО «Chafee», убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров», — сказали в Минобороны.

Там отметили, что экипаж российского БПК «Адмирал Трибуц» предупредил по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

«После полученного предостережения эсминец «Chafee», вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — заявили в Минобороны РФ.

«Действия экипажа эсминца «Chafee» ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — подчеркнули в российском военном ведомстве.