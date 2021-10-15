Скончался правозащитник Георгий Ванян

В тбилисской клинике Амтел 15 октября скончался известный армянский правозащитник Георгий Ванян. Об этом сообщили источники в Тбилиси, и подтвердили коллеги Ваняна в Армении. 9 октября он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В последние годы Ванян жил в приграничном селе Цахкаван в Тавушской области.

Основанный им Текалинский процесс (на границе Грузии, Армении и Азербайджана) несколько лет был местом встреч и дискуссий представителей общественности трех стран: Грузии, Армении и Азербайджана. Он также пытался организовать в Армении фестиваль азербайджанских фильмов, за что его грозились убить.

Многие годы Ванян призывал соплеменников помириться с азербайджанцами и признать Карабах частью Азербайджана. Он также стал первым армянином, осудившим Ходжалинский геноцид. По этой причине Ваняна преследовали, он был вынужден уехать из Еревана и прекратить свою деятельность. Уже несколько лет он зарабатывал на жизнь, работая таксистом.