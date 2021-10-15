Скончался правозащитник Георгий Ванян

15 октября, 16:09, 2021

В тбилисской клинике Амтел 15 октября скончался известный армянский правозащитник  Георгий Ванян. Об этом сообщили источники в Тбилиси,  и подтвердили коллеги Ваняна в Армении. 9 октября он был госпитализирован в тяжелом состоянии.  В последние годы Ванян жил в приграничном селе Цахкаван в Тавушской области.

Основанный им Текалинский процесс (на границе Грузии, Армении и Азербайджана) несколько лет был местом  встреч и дискуссий представителей общественности трех стран: Грузии, Армении и Азербайджана. Он также пытался организовать в Армении фестиваль азербайджанских фильмов, за что его грозились убить.

Многие годы  Ванян  призывал соплеменников  помириться с азербайджанцами и признать Карабах частью Азербайджана. Он также стал первым армянином, осудившим Ходжалинский геноцид.  По этой причине  Ваняна преследовали, он  был вынужден уехать из Еревана и прекратить свою деятельность.  Уже несколько лет он зарабатывал на жизнь, работая таксистом.