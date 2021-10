В Норвегии неизвестный обстрелял людей из лука, есть жертвы

В норвежском городе Конгсберг мужчина убил нескольких человек из лука. Еще несколько человек получили ранения.

Сколько всего погибших и пострадавших, пока не уточняется, пишет «Дождь» со ссылкой на NRK.

Нападавшего мужчину задержали, рассказал начальник полиции Конгсберга Эйвинд Аас. По его словам, подозреваемого доставили в город Драммен.

На месте инцидента работает полиция. Также очевидцы рассказали, что видели там вертолеты. Жителям района рекомендовали не покидать помещение. О произошедшем проинформировали министра юстиции страны Монику Муланд.

Начальник полиции Конгсберга отметил, что мотивы преступника пока неясны. Связано ли нападение с терроризмом, тоже неизвестно.

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021