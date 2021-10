Миру предсказали неизбежный рост спроса на газ

Спрос на природный газ будет неизбежно расти в ближайшие годы, предсказали специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе World Energy Outlook.

Речь идет о прогнозе спроса в трех возможных сценариях, которые рассматривает агентство: Stated Policies Scenario, STEPS, учитывающий реально проводимую климатическую политику, The Announced Pledges Scenario, APS, исходящий из того, что будут выполнены поставленные правительствами цели, и Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE, предполагающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

«Спрос на природный газ возрастет во всех трех сценариях в течение следующих пяти лет, а потом последуют серьезные расхождения. То, в какой мере и на сколько природный газ сохранит роль при ускорении энергетического перехода, будет зависеть от многих факторов, и прогнозы серьезно отличаются для конкретных стран и регионов», — сказано в докладе МЭА.

В сценарии STEPS спрос на природный газ вырастет к 2030 году на 15 процентов по сравнению с уровнями 2020-го, до 4,5 триллиона кубометров, а к 2050 году — до 5,1 триллиона. Использование в промышленности к середине столетия возрастет, и газ по-прежнему будет основным топливом для отопления, считают специалисты.

Притом спрос на нефть в долгосрочной перспективе, по прогнозам агентства, будет снижаться при любом сценарии, пик может наступить уже после 2025 года. В рамках STEPS максимальный спрос в 104 миллиона баррелей придется на 2030-е годы и будет снижаться в дальнейшем. В таком случае стоимость одного барреля нефти составит от 60 до 90 долларов за баррель.