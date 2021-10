Байден перепутал женщину с мужчиной во время выступления в Иллинойсе

Президент США Джо Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером» во время выступления в штате Иллинойс.

На это обратили внимание интернет-пользователи. Отрывок с ляпом президента быстро набрал популярность в Twitter.

«Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут «мистер мэр»? Я что-то пропустила?», — так автор публикации озаглавила видео.

Зрители также отметили, что это была не единственная ошибка в речи главы Белого дома. Байден запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.

«И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», — спутанно проговорил американский лидер.

Позже Байден перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своем разговоре с работником больницы.

«Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи», — вспомнил он.

Комментаторов в Сети удивило такое большое количество ошибок, допущенных во время одного выступления.

Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.

