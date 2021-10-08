Telegram сообщил детали появления платных сообщений

На платформе перевода Telegram появилось описание работы спонсируемых сообщений в мессенджере. Как следует из текста, функция рекламных постов уже тестируется командой приложения.

Рекламные сообщения будут появляться в публичных каналах. Telegram не планирует собирать данные об активности пользователей, поэтому их содержание не будет персонализированным — оно будет зависеть исключительно от тематики канала, в котором появился пост.

«Это означает, что личные данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы и все пользователи, просматривающие тот или иной канал в Telegram, видят одинаковые рекламные сообщения. В отличие от других приложений Telegram не отслеживает, перешли ли вы по рекламному сообщению, и не создает на вас «досье» на основе вашей активности», — объяснила команда мессенджера.

По той же причине в рекламных сообщениях будет запрещено использовать внешние ссылки.

Пока что рекламные сообщения в мессенджере будут работать в тестовом режиме. Вначале получаемые за рекламу деньги будут направляться на обслуживание работы Telegram — покрытие затрат на оборудование и дата-центры. После того как функция будет запущена в полном объеме, часть рекламных доходов будет передаваться владельцам каналов, в которых показывается реклама.