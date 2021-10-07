«Пятая колонна», «седьмая армия» и заслон для провокаторов

Представитель Верховного лидера Ирана в Азербайджане Али Хаменеи Али Акбар Оджаг Неджат покинул Азербайджан еще месяц назад. Накануне, как сообщал Minval.az, МВД Азербайджана приостановило доступ в мечеть Хусейнийя, где и располагался офис агаи Оджага Неджата. Как объяснили в правоохранительном ведомстве, такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса. В посольстве ИРИ в Азербайджане обвинения отвергают и доказывают, что у офиса и мечети отдельные входы и выходы.

Но намеренно не станем делать глубокий экскурс в роль Ирана в распространении коронавируса в регионе, напоминать, как долго власти ИРИ не признавали сам факт наличия инфекции в стране и не прекращали паломничества в Кум, откуда и распространялся вирус, и не будем приводить заявления тогдашнего госсекретаря США Помпео, что не менее чем пять стран региона получили коронавирус именно из Ирана. Обратим внимание на политическую сторону вопроса.

Прежде всего, непонятно, почему вообще в Азербайджане должен быть «представитель верховного духовного лидера Ирана» с непонятными полномочиями. Аятолла Али Хаменеи назначает своих представителей в иранские города. Это, конечно, внутреннее дело Ирана — разумеется, за исключением тех случаев, когда среди этих представителей попадаются персоны типа аятоллы Амили, которые начинают выступать с откровенно провокационными заявлениями против официального Баку. Но Азербайджан не является частью Ирана. Наша страна — состоявшееся независимое государство, и она выстраивает свои отношения с другими государствами, включая Иран, на принципах современной дипломатии и международного права. Где есть принятые процедуры, нормы поведения и принцип взаимности. Существование офиса «представителя верховного духовного лидера ИРИ», да еще и при мечети, ни в один из этих принципов не вписывается.

Более того, господин Оджаг Неджат проработал в Азербайджане ни много ни мало 30 лет. За все это время он ни разу — ни разу! — не выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Зато, судя по многим косвенным признакам, активно курировал в нашей стране ту публику, которую можно назвать и иранской «пятой колонной», и платной агентурой. Во всяком случае, еще в 2011 году было установлено, что через Иранский культурный центр осуществлялась финансовая поддержка радикальной группировки «Джафари», члены которой выступали за установление в Азербайджане исламского режима и создавали на квартирах солидные арсеналы оружия.

Есть и более свежие примеры. Именно на иранский культурный центр было возложено поведение конкурса памяти генерала КCИР Касема Сулеймани по горячим следам его «ликвидации» в Ираке. Подобные конкурсы проводились в самом Иране, но никаких сведений, что их организуют и дипмиссии ИРИ в других странах, не было. Проще говоря, как и в случае с самим существованием офиса «представителя верховного духовного лидера», на Азербайджан попытались распространить внутрииранские мероприятия.

И это еще не все.

Конечно, с точки зрения международного законодательства, у США не было никакого права наносить удар по кортежу Сулеймани близ багдадского аэропорта. Но вот это не отменяет вопросов к послужному списку самого генерала. Касем Сулеймани, напомним в который уже раз, командовал спецподразделением «Аль-Кудс», которое занималось «операциями» за границами ИРИ. То есть, назовём вещи своими именами, организацией терактов, в том числе и в Азербайджане. Достаточно вспомнить мелькавшие в соцсетях фотографии Сулеймани вместе с небезызвестным Тохидом Ибрагимбейли, имевшим прямое отношение к попытке террористического мятежа в Гяндже летом 2018 года.

И как, интересно, называется такая деятельность? «Развитие культурных связей»? Народная дипломатия? Или патронирование иранской «пятой колонны»?

И если речь зашла о «пятой колонне», то вспомним, как в конце сентября еще один иранский генерал Голям-Али Рашид хвастливо напомнил слова Сулеймани, что его страна создала «шесть армий за пределами ее границ, которые работают на Иран», назвав в их числе «Хезболла», ХАМАС, «Исламский джихад», силы режима Башара Асада в Сирии, «Силы народной мобилизации» в Ираке и хуситов в Йемене. Подтвердив тем самым, что Иран создаёт и патронирует вооруженные группировки за пределами своих границ, что уже является вопиющим нарушением международного права. Нетрудно догадаться, что нечто подобное Тегеран мечтал бы создать и в Азербайджане. И один взгляд на гуманитарную катастрофу в Йемене или перманентную гражданскую войну в Ливане показывает, какая участь ждала бы нашу страну в случае успеха такого «плана».

А это все означает, что деятельности господина Неджата должна быть дана соответствующая оценка. И возможность возвращения в нашу страну для него и ему подобных должна быть закрыта. На пути провокаторов давно пора поставить заслон.

Нурани