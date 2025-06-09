«Жертва семейного насилия», он же — «Рыцарь печального образа» в французском исполнении, пустился во все тяжкие в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, пытаясь подтопить ими «трех драконов» и, тем самым, несколько восполнить потерю собственного политического капитала. Но чем обернутся для него труды по сталкиванию «азиатов» с «азиатами» и Америкой, которую Трамп решил «снова сделать великой»?

Президент Франции Эммануэль Макрон заблудился меж трех держав: призывая Бразилию и Китай оказать давление на Россию в вопросе украинского урегулирования, он, в то же время, «катит бочки» на саму Поднебесную, параллельно ставя палки в колеса Соединенным Штатам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Так, на недавней совместной пресс-конференции с Лулой да Силва в Париже Макрон призвал президента Бразилии присоединиться к усилиям Франции по давлению на Россию, «пристегнув» к этому делу и аналогичный призыв к Китаю и Индии – крупным игрокам Глобального юга.

По словам Макрона, он уже обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать давление на Москву: «Сейчас всем нам — европейцам, американцам, китайцам, бразильцам и индийцам — необходимо сделать все, чтобы побудить Россию к прекращению конфликта».

Заметим, что энергия Макрона и кластера лидеров ряда европейских государств направлена на пролонгацию военного конфликта между Москвой и Киевом — «до последнего украинца», — поэтому замерять степень лицемерия французского а-ля Наполеона не имеет смысла: она движется по нарастающей. Гораздо интереснее его хамская «наивность» в отношении Китая, которого он подвигает на «всеазиатское восстание»: несколькими днями ранее хозяин Елисейского дворца задался вопросом на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, какой будет судьба Тайваня, если

России позволено «брать под свой контроль» часть Украины «без ограничений».

Китай назвал сравнение ситуаций на двух территориях «неприемлемым». «Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы, ситуация с Тайванем — это внутреннее дело Китая. … Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, то единственный результат, который мы можем получить, — это все те же двойные стандарты», — подчеркивается в заявлении посольства КНР в Сингапуре.

Но Макрон не успокоился: на том же форуме он призвал

Европу и Азию создать альянс для противодействия крупным «ревизионистским» державам, стремящимся создать «сферы принуждения» в регионе. О ком идет речь, тем более, если учесть подготовку к «восстанию азиатов» против Китая, США и России во Вьетнаме, — понятно. По мнению телеканала France 24, цель азиатского турне Макрона — представить Францию как надежную альтернативу, прежде всего, США и Китаю, в Юго-Восточной Азии.

А посему переместимся в Ханой, где Макрон находился с трехдневным визитом. И, ничуть не смущаясь, встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом и даже возложил венок к мавзолею Хо Ши Мина. Генсека компартии, то есть своего «идеологического врага», он заверил в том, что у Вьетнама есть, в лице Франции, «надежный, близкий и проверенный друг, что в наше время само по себе имеет огромную ценность».

И что же урвал этот «друг» во Вьетнаме в стремлении составить конкуренцию США и Китаю в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом? Подписано 14 соглашений на общую сумму 10,25 млрд долларов, в том числе, о продаже Вьетнаму 20 самолетов Airbus; сотрудничестве в области железнодорожного и морского транспорта, добычи критически важных ископаемых, а также о поддержке Вьетнама в процессе перехода от угольной энергетики к возобновляемым источникам и ядерной энергии.

То есть, место имеет стремление укрепить позиции французских компаний, конкурирующих с США, Китаем и Россией в атомной сфере – они активны в заполнении ниши в ядерной энергетике Вьетнама, и Вашингтону это частично удалось – американская компания Westinghouse Electric, занимающаяся строительством ядерных реакторов, заключила с одной из вьетнамских компаний соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. А вот Россия пока только сумела «условиться» с Ханоем о подписании соглашения по строительству АЭС «Ниньтхуан-1», работы по возведению которой были приостановлены в 2016 году.

Судя по всему, Макрон отчаялся урвать контракт по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, поскольку, по предварительным данным, Францию и Россию обскакал в этой сфере в РК – Китай.

Но Макрон желает еще и укрепления оборонного сотрудничества с Вьетнамом – он заявил о намерении Франции «защищать международное морское право», речь, в данном случае, о Южно-Китайском море, в которое французы уже сунулись, дабы отторгнуть его от Китая и закрепиться в АТР.

Париж, вероятно, не может забыть «добрые времена» своего колониального разгула во Вьетнаме с 1887 по 1954 год. И вьетнамцы были настолько «сыты» Францией, что после обретения независимости установили с ней дипломатические отношения только в 1973 году. Между тем именно Франция изловчилась стать единственной страной в Европе, с которой Вьетнам находится в партнерских отношениях, однако наряду с Китаем, США и Россией. То есть, следуя «формуле» Парижа, три вышеназванные страны для реализации его амбиций в ареале АТР – явно лишние. И в случае с США здесь есть на чем спекулировать – хотя бы на тарифах президента Трампа, которые сначала составили в отношении Вьетнама 45%, а позже и временно были сниженны до 10%.

Такая тарифная неопределенность сильно напрягает Вьетнам, поскольку объем его экспорта в США составляет треть ВВП страны. К тому же, многие раскрученные американские компании производят свою продукцию во Вьетнаме. И если Трамп не окажет Ханою тарифного послабления до относительно приемлемого для него уровня, американские компании вполне могут перекочевать в другие регионы, что серьезно отразится на социально-экономическом развитии страны.

Китай – потенциально и «хромающе» подсанкционный – опередил Макрона: Си Цзиньпин в ходе своего визита в государства Юго-Восточной Азии подписал с Вьетнамом аж 45 соглашений о сотрудничестве, том числе, в сфере торговли, но ориентироваться на Поднебесную в контексте экспорта своих товаров стране не приходится: США – рынок для нее гораздо более обширный, поэтому Ханою приходится лавировать, идти на уступки США, чего так не желает Макрон, пытаясь оттянуть Вьетнам и государства столь обширного региона, включающего в себя также и страны Океании, одновременно от США и Китая; думается также, что и от Индии — тоже.

Попадут ли они в ловушку Макрона, расставленную им на почве геополитической конкуренции в регионе преимущественно с Китаем и США? Подчеркнем, что борьбу за влияние Парижа в Европе макроновская Франция проиграла в негласном противостоянии с Германией и Великобританией, хотя победившего и в Европе тоже не видно, в том числе, и по причине политической разношерстности Восточной Европы. И в этом большую роль сыграла российско-украинская война, в которой, как считает Париж, Китай занял сторону России, а, значит, выступил против Франции.

Потерпев фиаско в Европе, во «французской Африке» (Чад, Мали, Нигер, Буркина-Фасо), не добившись той степени благосклонности от Трампа, на которую Макрон «по праву» рассчитывал, он переключился на расширение влияния в регионе, где Франция еще имеет определенный вес – Океанию, дабы сохранить свой контроль хотя бы над ней.

Но и тут снова «встревает» Китай, активно развивая отношения с островными государствами – от Папуа-Новой Гвинеи и Фиджи до острова Кука и Новой Каледонии. И если в своем фиаско в Африке Франция узрела «руку Москвы», то в Океании Макрон опасается политической и экономической «десницы» Пекина.

Заметим, что в своем азиатском турне Макрон захватил и Индонезию – важную страну с точки зрения хотя бы ее геостратегического положения – между Тихим и Индийским океанами. Джакарта опасается столкновения в регионе интересов Китая, Индии и США, но это вовсе не означает, что она готова «лечь» под Францию.

Таким образом, для Франции практически невозможным становится возвратить себе былое колониальное величие – очень мешают Китай, США и Россия (как, впрочем, и некоторые европейские страны, цепляющиеся за свое колониальное прошлое и неоколониальные амбиции). Вот Макрон и науськивает Азию против этой «тройки», пытаясь, параллельно, науськать на последнюю – Китай, то есть самого участника «триады неверных».

Ситуация смехотворна по определению: особенно, когда месье Эммануэль одновременно включает в соответствующую «миссию» вопрос Тайваня, прекрасно понимая, что, во-первых, для Пекина принцип «одного Китая» — незыблем; во-вторых, Поднебесная никому не позволит разговаривать с собой менторским тоном. В-третьих, не опасается ли Франция, сильно зависящая от китайских инвестиций, что хамские выпады Парижа либо приведут к их сокращению, либо сойдут на нет.

И, главное, на что рассчитывал Макрон, откровенно угрожая Китаю, что дескать, если Пекин не хочет «вмешательства НАТО в дела Юго-Восточной Азии или всей Азии, то … должен препятствовать тому, чтобы КНДР вмешивалась в европейские дела» (то есть — сотрудничеством с Россией).

Все это затеянное Макроном шапито с «восстанием Азии» против Китая, США и России видится тем более несуразным на фоне проблем, с которыми президент Франции сталкивается в собственной стране. На «пятки» ему наступают как ультраправые (несмотря на уголовное преследование Марин Ле Пен и ее соратников), и левые – вплоть до их совместных усилий отправить Макрона в отставку.

«Навести порядок» в своей стране ему не удалось, в Африке – тоже; быть «накоротке» с Трампом – опять же не вышло, как и доминировать во всей Европе. И теперь он запугивает Китай Североатлантическим альянсом, «бросает черта» в отношения последнего с США и Россией, в то время как «Рыцарю печального образа», он же – «жертва семейного насилия», следует побеспокоиться о безопасности, прежде всего, Европы, усилиями самих европейцев: причем, с максимально мирных дипломатических позиций. Но этого-то Макрону и не дано.

Как известно, «Рыцарь печального образа» Сервантеса – Дон-Кихот (в современном прочтении идиома, идущая от ношения героем Сервантеса на голове медного таза) означает, что если что-то накрылось медным тазом – то неожиданно пропало, погибло или испортилось, подобно больному рассудку «Рыцаря печального образа».

Так что пояснения, кто и что накроется (или уже накрылось) медным тазом, — не требуется. Другое дело, какими будут последствия «звона» от таза, как далеко они разойдутся и чем аукнутся – в первую очередь, самому Макрону и, разумеется, тем, против кого он так энергично интригует.