11 июня в рамках IV Ташкентского инвестиционного форума состоится панельная сессия «Азербайджан — Узбекистан: вектор экономического партнёрства». Участие примут представители правительств и бизнес-кругов двух стран.

Обсуждение будет посвящено укреплению торговли, совместным инвестиционным проектам и сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности и цифровых технологий. Особое внимание уделят региональным инициативам, включая развитие Среднего коридора.

Азербайджан представят первый замминистра экономики Эльнур Алиев, глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель KOBİA Орхан Мамедов и другие спикеры.