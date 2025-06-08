Сегодня ночью возможен масштабный обстрел Украины с применением стратегических бомбардировщиков, крылатых ракет и дронов-камикадзе. Об этом сообщают украинские мониторинговые паблики, ссылаясь на наблюдения за активностью российской авиации и разведки у энергетических объектов.

Под угрозой — Киев и область, а также Ровенская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Николаевская и Кировоградская области. Граждан призывают зарядить павербанки и следить за воздушными тревогами.

Президент Владимир Зеленский также сегодня призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Между тем, за полтора часа до полуночи российский лидер Владимир Путин срочно прибыл в Кремль.

