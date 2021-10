МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в Пакистане.

Об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении, которое произошло в Пакистанской провинции Белуджистан. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом с братским Пакистаном, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения», — говорится в публикации.

We’re deeply saddened by news on #earthquake that struck #Pakistan‘s Balochistan province. We present our condolences to the families of the victims of the disaster & wish speedy recovery to all injured. We stand next to brotherly 🇵🇰 to eliminate consequences of the earthquake.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 7, 2021