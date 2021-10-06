Грузинский эксперт: Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям

Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, и это не единственная новость в СМИ об этом политике. Медиа-источники на пространстве СНГ буквально переполнены информацией о действиях Саакашвили в Грузии – в этом смысле, очевидно, что бывший экс-президент решил сделать ставку на привлечение максимального внимания к своим акциям и наполняет их запоминающимся содержанием.

Таким образом, Саакашвили, очевидно, рассчитывает как-то повлиять на исход выборов и победу его партии «Единое национальное движение», которая составляет определенную конкуренцию главному фавориту выборной гонки – партии «Грузинская мечта», в настоящее время находящейся у власти в стране.

По последним данным «Грузинская мечта» на местных выборах получает больше 43% голосов. На втором месте находится оппозиционная партия Михаила Саакашвили, набравшая 33 процента голосов. Уже известно, что в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии, таких, как Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти, пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов. С другой стороны, и это уже заметно, что приезд Саакашвили будет способствовать раскачке маховика политического дисбаланса в стране, и даже может создать трения Грузии с Украиной и ЕС.

Как известно, экс-президент Грузии вернулся на родину из Украины, где он получил гражданство и занимал различные государственные должности, в том числе пост губернатора Одесской области. Так председатель парламента Грузии Каха Кучава выразил уверенность в том, что отношения между Тбилиси и Киевом не испортятся после задержания Саакашвили. По словам Каха Кучава, ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям.

Сотрудник издания Minval.az связался с грузинским политологом Арчилом Сихарулидзе, высказавшим предположение, что Саакашвили приехал в Грузию с расчетом, что его вызволят из тюрьмы его сторонники, или его помилуют, и он заново сможет перезагрузить свою политическую карьеру. Однако «ход конем» не вышел, хотя Саакашвили и проявил не дюжую сноровку, тайком пробравшись через границу страны, затеяв настоящую авантюрную операцию.

На что рассчитывает и чего планирует добиться Саакашвили, какова его повестка действий и что далее намерены делать власти Грузии с задержанным политиком?

«Михаил Саакашвили, очевидно, рассчитывал на теплый прием и на то, что его приезд смотивирует многих в Грузии активнее голосовать за него на выборах. Также, как очевидно, он рассчитывает на перезагрузку своих политических планов в Грузии, потому что на Украине у него дела идут не очень успешно», – считает он.

Согласно мнению эксперта, Саакашвили ловить нечего, потому что люди устали от политический нестабильности и шаткого экономического положения в стране, потому и выборы прошли в этот раз весьма спокойно, а явка избирателей была не столь уж высокой.

«Единственная ситуация дестабилизации в Грузии, которая может возникнуть – это протесты оппозиции, если они не получат своего избранника в качестве мэров хотя бы в один из городов Грузии. Этому, собственно, и посвящен второй тур. А на победу в городах Саакашвили очень рассчитывает», — отмечает политолог.

Сможет ли вообще чего-то добиться сейчас Саакашвили и его партия, когда стало очевидно, что толпы грузин, требующих немедленного его освобождения, он уже вряд ли соберет на площадях?

«Приезд Саакашвили спровоцировал и другую ситуацию, негативную для экс-президента. Многие обычные люди в Грузии откровенно недолюбливают и не желают возвращения Саакашвили в политическую жизнь страны. И этот факт также сплотила людей против него, а именно — тех, кто не любит Саакашвили, но и правящую элиту не жалует.

Дело в том, что многие люди в Грузии не идут на выборы, потому что устали, кроме того, они не верят в важность этих выборов. Однако после того, как Саакашвили лично приехал в страну, эта часть избирателей объединились против него, чтобы проголосовать против прихода к власти его и партии «Единое национальное движение». Многие просто на просто не хотят видеть Саакашвили в таком качестве и сделают немало, чтобы этому помешать», – отмечает Сихарулидзе,.

По мнению грузинского политолога, в Украине у Саакашвили нет будущего, на которое он надеется. Поэтому приезд экс-президента Грузии в страну ясно говорит о том, что на Украину он возвращаться не собирался. Между тем, теорию о том, что Саакашвили, якобы, схвачен и направлен в изолятор лично по приказу бывшего премьер-министр Грузии и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, «имеющего огромный зуб» на Саакашвили, Сихарулидзе не поддерживает. При этом, исходя из слов грузинского политолога, становится ясно, что надеется на скорую свободу Саакашвили вряд ли приходится.

«Для Иванишвили Саакашвили интереса уже не представляет. Но для «Грузинской Мечты» принципиально его посадить, как правонарушителя», — уверен грузинский эксперт.

Между тем, по мнению Сихарулидзе, прогноз по будущим выборам, в силу сложившейся обстановки, не обещает оппозиции в лице партии Саакашвили большого притока голосов на втором туре.

«А те, кто не голосовал за партию власти сейчас, будут во втором турах голосовать за них. Так что, на мой взгляд, с хорошим перевесом победит «Грузинская мечта, поскольку оппозиционный активизм уже на пике, а далее пойдет только на спад», — подчеркнул наш собеседник.

В. Мансуров