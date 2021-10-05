Алекперов рассказал, как Армения еще при СССР препятствовала налаживанию транспортного сообщения с Нахчываном

Вопрос экономического и стратегического значения строительства автомагистрали, соединяющей Нахчыван с остальной частью Азербайджана, находился в центре внимания и в советский период. Поэтому было дано соответствующее указание в связи с открытием дороги. Однако руководство Армении всячески пыталось этому препятствовать.

Об этом сказал агентству «Тренд» долгие годы работавший заместителем министра строительства и эксплуатации автомобильных дорог Азербайджанской ССР Махир Алекперов. Он рассказал о необходимости строительства дороги и ее перспективах для региона.

«Существовавшие в то время дороги, соединявшие Нахчыван и основную часть Азербайджана, были очень протяженными, извилистыми и неудобными. Одним из маршрутов был Баку-Агдам-Ханкенди-Лачин-Горус-перевал Биченек-Нахчыван. Дорога протяженностью 628 километров была покрыта снегом шесть месяцев в году, что затрудняло ее использование. Другой путь — 784-километровый, по маршруту Баку-Газах-Иджеван-Ереван-Садарак-Нахчыван. Из-за низкой технической категории обеих дорог часто возникали проблемы с движением транспорта. Все это обусловливало необходимость создания более удобного маршрута. В результате исследований в качестве наиболее выгодного был определен маршрут Баку-Ширван-Сабирабад-Саатлы-Физули-Джебраил-Зангилан-Нуведи-Мехри-Ордубад-Нахчыван. Он был и короче остальных, и более благоприятен с точки зрения рельефа. Около 50 километров почти 560-километрового маршрута проходили через Армению. ​​На участке Нуведи-Мехри должна была быть восстановлена грунтовая дорога, а до Нуведи надо было строить новую дорогу. По этому вопросу были проведены переговоры с соответствующими ведомствами Армении, и после определения того, какая часть дороги будет пересекать границу, на азербайджанской стороне начались работы. К 1982 году мы отремонтировали на нашей территории 200 километров дорог и построили 184 километра новых дорог. Однако армянская сторона никаких работ не провела».

По словам Алекперова, такой масштабный проект не мог быть реализован без решения Совета министров СССР и Планового комитета. Комитет дал положительное заключение по данному вопросу, учитывая целесообразность строительства дороги, так как дорога, соединяющая Нахчыван с остальной частью Азербайджана, также открывала широкие возможности для международных связей: «Таким образом, в то время как армянский участок дороги еще не был построен, в 1982 году по предложению Планового комитета Совет министров постановил включить эту дорогу под названием «А-324» в Перечень всесоюзных дорог. В 1983 году началась подготовка к строительству дороги между нашей границей и Нуведи. Но уже через месяц Армения остановила работы, хотя долгое время велись переговоры и было получено около 30 писем-согласий. Это напоминает мне написанное об армянах в книге «Анатолийские очерки» немецкого ученого Кольмара фон дер Гольца. Там отмечается: «Я обхожусь без всякого письменного договора, когда имею дело с тюрком, ибо достаточно лишь его слова. Когда имею дело с греком или другими левантинцами – я заключаю письменный договор, ибо с ними нельзя вести дел иначе. С армянами же я не имею даже письменно заверенных дел, ибо от интриг и лжи армян не убережет даже письменное условие».

Бывший замминистра отметил, что после того, как армяне отказались прийти к соглашению, обсуждения между странами начались на уровне руководства Совета министров. Армяне объясняли свой отказ продолжить строительство якобы технической невозможностью этого: «Предложенный нами вариант был очень выгодным. Однако Армения не хотела установления короткого сообщения с Нахчываном, ссылаясь на разные причины и пытаясь добиться прокладки дороги через непроходимые зимой горные районы. В то время предлагалось несколько вариантов, но ни один из них не был настолько благоприятным, как предлагаемый Азербайджаном. Видя, что армяне не согласны, мы обратились в Плановый комитет. Его председатель Н.Байбаков направил своего заместителя по вопросам транспорта В. Бирюкова в Баку для оценки ситуации на месте. Произведя осмотр территории в Азербайджане и Армении, Бирюков понял, что ход дел нарушается умышленно и нет никаких причин, чтобы не строить дорогу. Был составлен протокол о продолжении работ, однако Армения отказалась его подписать.

После этого нас пригласили в Москву для рассмотрения вновь этого вопроса в Плановом комитете. Армяне снова настаивали на своем варианте и утверждали, что строительство дороги технически невозможно. Из-за неконструктивной позиции армян Байбаков направил письмо председателю Совета Министров СССР Н. Тихонову. Тихонов поручил создать комиссию для обоснования предложений обеих сторон. При Плановом комитете действовала Госэкспертиза, которая курировала все крупные проекты. Мы обосновали свои предложения перед комиссией из 29 человек, включая профессоров, академиков, кандидатов наук и других специалистов. Свои варианты армяне обосновали по трем направлениям. Сначала было сказано, что территория в 8000 га на маршруте якобы обладает потенциалом выращивания субтропических фруктовых деревьев, что в свою очередь может приносить прибыль в 50 миллионов в год. В качестве второй причины было приведено то, что они обнаружили вдоль маршрута залежи каких-то полезных ископаемых и будут их разрабатывать. И третья отговорка заключалась в том, что в этом районе будут построены образцовые деревни для армян, проживающих в разных частях мира, и они будут туда переселены. Конечно, все это было ложью. И даже в Плановом комитете уже сформировалось мнение, что еще немного, и армяне заявят, что нашли там нефть и газ».

Алекперов добавил, что армяне довели это дело до уровня минобороны, в вопрос были вовлечены 6 министерств СССР, однако провокационная деятельность Армении была разоблачена. По его словам, большая заслуга в этом принадлежала являвшемуся в то время членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров Гейдару Алиеву: «Первый заместитель председателя Совета министров Гейдар Алиев поручил руководству Армении согласиться с предложенным вариантом и всегда оставлял этот вопрос в повестке дня. Конечно, он очень хорошо знал, почему армяне были против этого, и о важности дороги для всего Союза и Азербайджана. Авторитет Гейдара Алиева позволил нам преодолеть препятствия в этом деле. Армяне же встречались с проармянскими руководителями СССР и использовали все возможности, чтобы помешать строительству дороги. Несмотря на это, комиссия провела серьезные исследования и пришла к выводу, что вариант, предложенный Азербайджаном, более целесообразен. Так как армяне, не смирившиеся с этим, не признали это решение, председатель Совета министров Тихонов лично вмешался и дал поручение президиуму о строительстве дороги в варианте, предложенном Азербайджаном. Армянская сторона должна была в течение месяца решить вопрос о выделении территории под строительство. По окончании срока мы получили решение Совета министров Армении. Согласно решению, были выделены 38,5 га земли под строительство новой дороги и восстановление уже существующей части. Таким образом, работы в Армении начались в 1986 году, а в 1987 году строительство дороги в направлении Нуведи было завершено. В 1988-1989 годах началась депортация наших соотечественников из Западного Азербайджана. Армянские банды совершали нападения на дома, в которых проживали азербайджанцы, сжигали их имущество, не продавали им продукты в магазинах и на рынках, одним словом, всячески выживали их из родных очагов. В 1988 году были опустошены 261 деревня и поселок, где жили наши соотечественники на территории Западного Азербайджана. С этой территории были изгнаны в целом 250 тысяч азербайджанцев. 226 наших соотечественников были убиты армянами, более 400 человек получили ранения. В этих условиях строительство дороги было остановлено, все транспортные связи, соединяющие Нахчыван с остальной частью Азербайджана, прервались».

В заключение Алекперов подчеркнул, что этот вопрос вновь встал на повестку дня с возникновением новой геополитической ситуации в регионе. Избавление Армении от транспортной блокады, в которую она сама себя загнала и о которой говорила все эти 30 лет при каждом удобном случае, зависит сейчас от самой Армении. Однако, похоже, руководство Армении не намерено гарантировать благополучие своего народа, будущее страны.

«В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджанхочет подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть, установления границ. Как подчеркивал глава государства, мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого, заявлял президент Ильхам Алиев.

Открытие Зангезурского коридора не потребует большого количества времени — азербайджанская сторона за год после войны построила более тысячи километров дорог. Открытие коридора сейчас — не большая проблема. Тем не менее Армения грубо нарушает положения заявления от 10 ноября. Открытие Зангезурского коридора служит интересам всех стран региона. Армения, находящаяся в тисках социально-экономического, политического и военного кризиса, тоже должна быть заинтересована в этом проекте, если она хочет воспользоваться всеми преимуществами данного коридора, регионального сотрудничества, выйти из экономической блокады и добиться экономического развития. Открытие Зангезурского коридора будет способствовать устойчивому экономическому развитию, миру, сотрудничеству, безопасности, предотвращая также возникновение новых конфликтов в будущем. Если мы посмотрим на границу Армении, то увидим, что большая часть границы с Азербайджаном и Турцией. То, что они в течение долгих лет были закрыты, лишило Армению многих экономических возможностей, участия в мегапроектах. В Армении должны принять реалии и осознать, что невозможно достичь экономического процветания без восстановления отношений со странами региона, особенно с Турцией и Азербайджаном», — заключил он.