Reuters: Эффективность COVID-вакцины Pfizer через полгода сокращается вдвое

Еще совсем недавно всем могло показаться, что наш южный сосед искренне радуется освобождению Азербайджаном Карабаха: сразу после победы иранские официальные лица встали в очередь, чтобы пропеть дифирамбы Баку, подчеркнуть признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а экс-глава внешнеполитического ведомства двинулся в тур по странам региона, представляя свой «мирный план». Но не прошло и года, как раскрылось лицемерие иранского режима.

Правда, первые признаки реального отношения Ирана к нашей стране и к нашей победе появились еще в феврале. Тогда, напомню, на пресс-конференции президента Ильхама Алиева для иностранных и местных СМИ журналистка иранского агентства Mehr задала провокационный вопрос о террористах, которые якобы участвовали в войне. Зрелище было не из приятных.

«Жаль, что такой вопрос задаёт журналистка дружеской страны. Советую вам не заниматься спекуляцией. Прошу вас быть более точной в своих вопросах», — жестко ответил президент, пристыдив иранскую журналистку.

В отношениях Ирана и Азербайджана всегда можно было наблюдать напряженность. Но нынешнее противостояние весьма масштабно и серьезно.

Официальный Тегеран в минувшую субботу, пожалуй, впервые показал свое истинное лицо, раскрыв свое реальное отношение к Азербайджану и тем самым подтвердив подозрения Баку. Глава МИД Ирана со звучной фамилией в интервью местному телевидению признал, что на протяжении многих лет его страна поставляла энергоресурсы в Карабах и сотрудничала с сепаратистами. Словом, Тегеран на протяжении долгих лет заявлял о дружбе с Азербайджаном, но поступал с точностью до наоборот.

В том же интервью Абдоллахиян повторил бредовый тезис, что Иран «никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи своих границ, а также геополитических изменений региона и его границ». Вслед за ним с аналогичными обвинениями, вдобавок высказанными угрожающим тоном в адрес Баку, выступил и духовный лидер страны Али Хамнеи.

Иранские официальные и неофициальные лица словно по команде всю последнюю неделю оскорбляли и угрожали Азербайджану.

Страна проводит учения у границ Азербайджана. Правда, это шоу уже стало предметом насмешек: в сети десятки мемов на тему, как иранские военные ошибочно наносят удары по собственным позициям, а техника, участвующая в них – времен царя Гороха.

Но, как бы то ни было, нынешняя ситуация крайне показательна по многим причинам. Она продемонстрировала, что прежние заявления официального Тегерана о «братстве», мусульманской солидарности, уважении суверенитета на самом деле и ломаного гроша не стоят. Со своей стороны, азербайджанская общественность всегда относилась к Ирану с известной настороженностью. Тегеран, по мнению азербайджанцев, всегда был в тройке стран, считавшихся враждебно настроенным к нам государством.

Подобных опросов было проведено много, и общественность справедливо винила Тегеран в сотрудничестве с Арменией, оккупировавшей территории страны: достаточно вспомнить историю с ремонтом шушинской мечети иранцами вместе с армянами без разрешения Баку. И не зря за последние двое суток Тегеран и Ереван обменялись любезностями: премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда не забудет, что Иран для Армении был «дорогой жизни», а иранский посол в Ереване назвал страну «дружественной и братской».

Кроме того, Тегеран до сих пор не объяснил, почему вдруг там вспомнили про Израиль. Более того, там все еще не конкретизировали, чем именно вызваны опасения, и не предоставили никаких доказательств. О каких террористах, находящихся якобы на нашей территории, говорят в Тегеране, если сам Иран считается в мире одним из главных спонсоров терроризма?

Далее, Россия – мы об этом уже писали – по сути, является инициатором нынешней конфронтации Азербайджана и Ирана. Если бы российские миротворцы не пропускали иранские грузы в Ханкенди, то нынешней эскалации, возможно, можно было избежать. Но Россия дала «добро» Ирану, тем самым спровоцировав конфликт между странами, а теперь наблюдает в сторонке за происходящим, в то время как кремлевские средства массовой информации рассказывают в своих материалах о «величии» иранской армии. Трудно сказать, вспыхнуло ли нынешнее противостояние с подачи Москвы.

В Кремле пока официально не реагируют на «сближение» Еревана и Тегерана: вчера глава армянского МИД внезапно прибыл в Тегеран, а спикер парламента отправился с трехдневным официальным визитом в Москву. Также известно, что Лавров проведет завтра переговоры со своим иранским коллегой.

На этом фоне президент Алиев, посещая Джабраильский район, назвал Турцию и Россию дружественными нам странами. Попытается ли Лавров «отрезвить» Тегеран? Москва уже неоднократно говорила, что заинтересована в открытии региональных коммуникаций. Эту тему обсуждали президенты Путин и Эрдоган в Сочи. Открытию Зангезурского коридора противится Иран, даже армянский премьер уже давно не категоричен в своих оценках на эту тему.

Тем не менее ситуация накалилась до такой степени, что президент Алиев, который прибегает к резким формулировкам только в крайних случаях, когда действительно ущемляются интересы страны, резко осадил Иран, призвав Тегеран не совать свой нос в дела нашей страны.

Президент обвинил руководство Ирана в клевете и потребовал «раскрыть глаза и посмотреть: где они увидели здесь Израиль?!».

Важно и другое: Иран своими действиями открыто показал, что никогда не был братской нам страной, а признанием в сотрудничестве с сепаратистами, по вине которых тысячи азербайджанцев погибли в войне, а сотни тысяч были вынуждены бежать из своих родных краев – просто плевок в лицо Баку.

Президент уже заявил, что Баку после освобождения 130 км границы от армянской оккупации, приступил к проверкам процессов, которые проходили здесь.

На фоне разыгранного Тегераном театра абсурда Баку все еще демонстрирует здравомыслие: в Азербайджане, в отличие от Ирана, не говорят о планах «присоединить» Южный Азербайджан, полиция наказывает виновников акции протеста у иранской дипмиссии, а МИД в весьма взвешенном тоне отвечает на бредни главного дипломата ИРИ.

Иран оказался остался в стороне от процессов в регионе и столкнулся с геополитическим провалом, и теперь, как ребенок, пытается «позлить» Баку укреплением сотрудничества с Арменией.

Напомню также, что в период оккупации азербайджанских территорий мусульманские страны поддерживали Азербайджан: Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и даже Джибути не стали устанавливать дипломатических отношений с Арменией. В мусульманском мире только Иран проводит сильную проармянскую политику, что наглядно демонстрируется его действиями. И в результате этой ошибочной политики современный Иран превратился фактически в мирового изгоя, у него друзей, кроме Армении. Иран «происками врагов» сам себе вырыл яму.

Сложно предсказать, как далеко зайдет Тегеран в «устрашении» Азербайджана, но понятно одно: в Баку уже сделали выводы из произошедшего, а уж тем более выводы сделал азербайджанский народ.

Максуд Салимов