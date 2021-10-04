Центральные научные библиотеки Молдовы и Азербайджана будут сотрудничать

Центральные научные библиотеки Молдовы и Азербайджана будут активно сотрудничать между собой.

В частности, этому призван способствовать договор о сотрудничестве, который подписали директор Центральной научной библиотеки им. Андрея Лупана Академии наук Республики Молдова Константин Манолаке и главный директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана Мамед Алиев, передает Noi.md.

Данный документ был подписан по инициативе главного директора ЦНБ НАНА Азербайджана профессора Мамеда Алиева и при поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Республике Молдова Гудси Османова.

Сотрудничество Центральных научных библиотек Молдовы и Азербайджана подразумевает обмен печатными и электронными публикациями двух библиотек, приобретение соответствующей литературы, взаимную информационную поддержку, организацию книжных выставок, разработку и развитие электронных ресурсов, а также реализацию совместных проектов. Следует отметить, что азербайджанская Центральная научная библиотека НАНА постоянно и успешно сотрудничает с библиотеками и организациями ряда ведущих стран мира с целью дальнейшего расширения и обогащения своих фондов.