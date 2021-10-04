Центральные научные библиотеки Молдовы и Азербайджана будут сотрудничать

4 октября, 17:25

Центральные научные библиотеки Молдовы и Азербайджана будут активно сотрудничать между собой.

В частности, этому призван способствовать договор о сотрудничестве, который подписали директор Центральной научной библиотеки им. Андрея Лупана Академии наук Республики Молдова Константин Манолаке и главный директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана Мамед Алиев, передает Noi.md.

Данный документ был подписан по инициативе главного директора ЦНБ НАНА Азербайджана профессора Мамеда Алиева и при поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Республике Молдова Гудси Османова.

Сотрудничество Центральных научных библиотек Молдовы и Азербайджана подразумевает обмен печатными и электронными публикациями двух библиотек, приобретение соответствующей литературы, взаимную информационную поддержку, организацию книжных выставок, разработку и развитие электронных ресурсов, а также реализацию совместных проектов. Следует отметить, что азербайджанская Центральная научная библиотека НАНА постоянно и успешно сотрудничает с библиотеками и организациями ряда ведущих стран мира с целью дальнейшего расширения и обогащения своих фондов.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.