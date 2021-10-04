Иран призвал к продолжению переговоров с Азербайджаном

4 октября, 15:08

Тегеран поддерживает хорошие отношения с Баку и Ереваном, заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в понедельник.

Комментируя внезапный визит министра иностранных дел Армении в Иран, он заявил, что поездка заранее была запланирована».

«Двусторонние вопросы в областях политики, экономики и культуры будут обсуждены в рамках визита армянского министра Арарата Мирзояна в Иран. Мы поддерживаем хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией», – отметил он, добавив, что «связи Ирана с какой-либо страной не угрожают интересы другой страны».

Далее Хатибзаде завел старую пластинку о том, что вблизи границы с Ираном на территории Азербайджана присутствуют «террористы».

«С начала войны мы получили отчеты, и сообщили нашим азербайджанским коллегам об этом. Они заверили, что нет никакой угрозы против других стран», – цитирует его IRNA.

Комментируя напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном, пресс-секретарь заявил, что «нам надо продолжать отношения с Баку через переговоры».

«Мы с начала сказали нашим азербайджанским друзьям, что Иран признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Баку нельзя позволять третьей страны использовать его земель и границ. Иран хорошо может обеспечивать свою безопасность, но Азербайджан также должен выполнять свои обязательства», – заявил Хатибзаде.

Говоря о возможной роли России в посредничестве между Тегераном и Баку вокруг недавних событий в Кавказе, заявил, что отношения Ирана с Азербайджаном и другими соседями не нуждаются в посреднике.

Напомним, в понедельник МИД Азербайджана отверг обвинения в адрес Баку, звучащие в последние дни из Тегерана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что считают неприемлемым ряд заявлений главы МИД Ирана Амира Абдуллахияна в интервью гостелевидению.

«Подобные утверждения абсолютно необоснованы. Подобные утверждения звучали и во время 44-х дневной войны, но никаких доказательств представлено не было», — сказано в комментарии.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.