Иран призвал к продолжению переговоров с Азербайджаном

Тегеран поддерживает хорошие отношения с Баку и Ереваном, заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в понедельник.

Комментируя внезапный визит министра иностранных дел Армении в Иран, он заявил, что поездка заранее была запланирована».

«Двусторонние вопросы в областях политики, экономики и культуры будут обсуждены в рамках визита армянского министра Арарата Мирзояна в Иран. Мы поддерживаем хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией», – отметил он, добавив, что «связи Ирана с какой-либо страной не угрожают интересы другой страны».

Далее Хатибзаде завел старую пластинку о том, что вблизи границы с Ираном на территории Азербайджана присутствуют «террористы».

«С начала войны мы получили отчеты, и сообщили нашим азербайджанским коллегам об этом. Они заверили, что нет никакой угрозы против других стран», – цитирует его IRNA.

Комментируя напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном, пресс-секретарь заявил, что «нам надо продолжать отношения с Баку через переговоры».

«Мы с начала сказали нашим азербайджанским друзьям, что Иран признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Баку нельзя позволять третьей страны использовать его земель и границ. Иран хорошо может обеспечивать свою безопасность, но Азербайджан также должен выполнять свои обязательства», – заявил Хатибзаде.

Говоря о возможной роли России в посредничестве между Тегераном и Баку вокруг недавних событий в Кавказе, заявил, что отношения Ирана с Азербайджаном и другими соседями не нуждаются в посреднике.

Напомним, в понедельник МИД Азербайджана отверг обвинения в адрес Баку, звучащие в последние дни из Тегерана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что считают неприемлемым ряд заявлений главы МИД Ирана Амира Абдуллахияна в интервью гостелевидению.

«Подобные утверждения абсолютно необоснованы. Подобные утверждения звучали и во время 44-х дневной войны, но никаких доказательств представлено не было», — сказано в комментарии.