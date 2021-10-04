Кочарян заявил о возросшей роли Азербайджана и Турции в регионе

Региональная роль Азербайджана и Турции возросла, и Россия не может не учитывать данный факт, нравится нам это или нет.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-президент Армении, соучастник геноцида азербайджанцев в Ходжалы Роберт Кочарян.

По его словам, Армения потеряла субъектность и уже не участвует в переговорах по Карабаху.

Кочарян также заявил, что Армения уже не гарант безопасности в Карабахе, власти Армении избегают обсуждать данный вопрос, адресуя всё России.

По его мнению, такой груз ответственности перекладывают на Москву сознательно, чтобы и общество все вопросы, связанные с Карабахом, адресовало российской стороне.

«Я каждый день задаюсь вопросом, что будет, если Баку не согласится продлить мандат миротворческой миссии России. Интересно, нынешняя власть задается этим вопросом?», – вопросил военный преступник.