Кочарян заявил о возросшей роли Азербайджана и Турции в регионе

4 октября, 12:08

Региональная роль Азербайджана и Турции возросла, и Россия не может не учитывать данный факт, нравится нам это или нет.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-президент Армении, соучастник геноцида азербайджанцев в Ходжалы Роберт Кочарян.

По его словам, Армения потеряла субъектность и уже не участвует в переговорах по Карабаху.

Кочарян также заявил, что Армения уже не гарант безопасности в Карабахе, власти Армении избегают обсуждать данный вопрос, адресуя всё России.

По его мнению, такой груз ответственности перекладывают на Москву сознательно, чтобы и общество все вопросы, связанные с Карабахом, адресовало российской стороне.

«Я каждый день задаюсь вопросом, что будет, если Баку не согласится продлить мандат миротворческой миссии России. Интересно, нынешняя власть задается этим вопросом?», – вопросил военный преступник.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.