МЧС распространило информацию о попытке массового самоубийства в Баку

2 октября 2021 года на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о попытке самоубийства на крыше здания общежития по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица Саттара Бахлулзаде, 23.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, сообщает пресс-служба министерства.

При оценке оперативной обстановки спасателями выяснилось, что группа жильцов общежития, взобравшись на крышу здания по месту жительства, предприняла попытку самоубийства. В результате психологической беседы этих лиц удалось отговорить от намерения совершить самоубийство и спасатели Службы спасения особого риска спустили их с крыши здания, отмечается в сообщении.