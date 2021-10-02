МЧС распространило информацию о попытке массового самоубийства в Баку

2 октября, 19:30

2 октября 2021 года на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о попытке самоубийства на крыше здания общежития по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица Саттара Бахлулзаде, 23.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, сообщает пресс-служба министерства.

При оценке оперативной обстановки спасателями выяснилось, что группа жильцов общежития, взобравшись на крышу здания по месту жительства, предприняла попытку самоубийства. В результате психологической беседы этих лиц удалось отговорить от намерения совершить самоубийство и спасатели Службы спасения особого риска спустили их с крыши здания, отмечается в сообщении.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.