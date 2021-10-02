Алиев назвал платформу «3+3» гарантом безопасности на Южном Кавказе

2 октября, 18:00

«Мы поддержали предложение Президента Турции относительно платформы регионального сотрудничества «3+3». Армения пока еще не ответила. Как видите, она вновь демонстрирует неконструктивную позицию».

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Комментируя значение платформы сотрудничества, предложенной Турцией, глава государства сказал: «Это послужит не только решению поствоенных вопросов, но и региональному развитию в целом. Потому что если нам удастся создать такой формат сотрудничества между шестью странами региона, то это станет основной гарантией от каких бы то ни было новых враждебных действий. Это превратится в важный фактор регионального сотрудничества и принесет большую пользу».

Президент Ильхам Алиев отметил, что только благодаря открытию коммуникаций, что активно поощряется Азербайджаном, мы сможем сразу же увеличить торговый оборот между странами региона, открыть десятки тысяч рабочих мест. «Это станет возможным только благодаря открытию коммуникаций. В то же время если мы усилим взаимную торговлю, уделим внимание позитивной динамике, то наш регион превратится из пространства напряженности в регион стабильности и мира», — добавил глава государства.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.