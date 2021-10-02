Алиев назвал платформу «3+3» гарантом безопасности на Южном Кавказе

«Мы поддержали предложение Президента Турции относительно платформы регионального сотрудничества «3+3». Армения пока еще не ответила. Как видите, она вновь демонстрирует неконструктивную позицию».

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Комментируя значение платформы сотрудничества, предложенной Турцией, глава государства сказал: «Это послужит не только решению поствоенных вопросов, но и региональному развитию в целом. Потому что если нам удастся создать такой формат сотрудничества между шестью странами региона, то это станет основной гарантией от каких бы то ни было новых враждебных действий. Это превратится в важный фактор регионального сотрудничества и принесет большую пользу».

Президент Ильхам Алиев отметил, что только благодаря открытию коммуникаций, что активно поощряется Азербайджаном, мы сможем сразу же увеличить торговый оборот между странами региона, открыть десятки тысяч рабочих мест. «Это станет возможным только благодаря открытию коммуникаций. В то же время если мы усилим взаимную торговлю, уделим внимание позитивной динамике, то наш регион превратится из пространства напряженности в регион стабильности и мира», — добавил глава государства.