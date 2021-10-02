В Баку предотвращена попытка массового самоубийства

В Баку члены одной семьи предприняли попытку самоубийства.

На улице Саттара Бахлулзаде в Бинагадинском районе несколько жильцов забрались на крышу пятиэтажного здания и хотели броситься на землю.

Как сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов, в результате оперативного вмешательства сотрудников полиции и проведения разъяснительных бесед этих людей удалось отговорить от самоубийства.

Причиной попытки самоубийства этих людей был снос здания, в котором они живут, сообщает АПА.