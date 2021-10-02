За взятку арестован сотрудник Госслужбы

2 октября, 14:45

Органами прокуратуры продолжаются меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

В результате следственно-оперативных мероприятий главный ответственный исполнитель отдела по призыву на действительную военную службу Гаджигабульского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рауф Гамидов был задержан при получении взятки от отца находящегося за пределами страны жителя Гаджигабульского района Шамиля Алиева (1997 г.р.) взамен на проведение повторного медицинского осмотра последнего с целью предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Рауф Гамидов привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.2 (Получение взятки) Уголовного кодекса, в отношении него Бакинским военным судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.