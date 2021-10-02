МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает сайт МЧС, в обращении говорится:

«Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с вечера 3 октября и до 7 октября, на территории страны ожидается изменение погодных условий, пройдут дожди, местами ливни, на некоторых реках возможен сход селевых потоков, временами ветер усилится. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так, для защиты от наводнений и селей, которые могут быть вызваны интенсивными осадками ливневого характера, рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных риску наводнений, а при возникновении опасности немедленно подниматься на близлежащие высоты.

Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется

Помните: игнорирование правил — угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру «112»!