МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

2 октября, 14:15

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает сайт МЧС, в обращении говорится:

«Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с вечера 3 октября и до 7 октября, на территории страны ожидается изменение погодных условий, пройдут дожди, местами ливни, на некоторых реках возможен сход селевых потоков, временами ветер усилится. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так, для защиты от наводнений и селей, которые могут быть вызваны интенсивными осадками ливневого характера, рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных риску наводнений, а при возникновении опасности немедленно подниматься на близлежащие высоты.

Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется

Помните: игнорирование правил — угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру «112»!

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.