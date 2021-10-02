Алиев: Мы ожидаем, что аналогичная сумма на тех же условиях будет предложена Азербайджану со стороны Евросоюза

2 октября, 13:49

Азербайджан продолжает контакты с Европейским союзом и ожидаем предложение по экономической поддержке.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

По его словам, ЕС может помочь нам в вопросах делимитации, открытия коммуникаций и развития в послевоенный период.

Глава государства отметил, что Баку также ведет с ЕС обсуждения по вопросу экономической помощи.

«Нам известно, что ЕС находится в процессе подготовки пакета экономической помощи Армении в размере 2,6 млрд евро. Этот процесс, возможно, уже завершен. Естественно, мы ожидаем, что аналогичная сумма на тех же условиях будет предложена Азербайджану. В вопросах грантов и кредитов должен соблюдаться принцип равенства. Потому что именно наша страна пострадала от оккупации. У нас полностью разрушена территория площадью 10 тыс. квадратных метров, сотни городов и сел. По этой причине мы, естественно, выражаем обеспокоенность по поводу дисбаланса при составлении пакета экономической помощи. Сейчас мы продолжаем контакты с Евросоюзом и ждем от них предложения об оказании нам экономической поддержки. Евросоюз может осуществлять много работ. Мы готовы воспользоваться этими возможностями и доверяем ЕС как честному посреднику», — подчеркнул президент.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.