Алиев: Мы ожидаем, что аналогичная сумма на тех же условиях будет предложена Азербайджану со стороны Евросоюза

Азербайджан продолжает контакты с Европейским союзом и ожидаем предложение по экономической поддержке.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

По его словам, ЕС может помочь нам в вопросах делимитации, открытия коммуникаций и развития в послевоенный период.

Глава государства отметил, что Баку также ведет с ЕС обсуждения по вопросу экономической помощи.

«Нам известно, что ЕС находится в процессе подготовки пакета экономической помощи Армении в размере 2,6 млрд евро. Этот процесс, возможно, уже завершен. Естественно, мы ожидаем, что аналогичная сумма на тех же условиях будет предложена Азербайджану. В вопросах грантов и кредитов должен соблюдаться принцип равенства. Потому что именно наша страна пострадала от оккупации. У нас полностью разрушена территория площадью 10 тыс. квадратных метров, сотни городов и сел. По этой причине мы, естественно, выражаем обеспокоенность по поводу дисбаланса при составлении пакета экономической помощи. Сейчас мы продолжаем контакты с Евросоюзом и ждем от них предложения об оказании нам экономической поддержки. Евросоюз может осуществлять много работ. Мы готовы воспользоваться этими возможностями и доверяем ЕС как честному посреднику», — подчеркнул президент.