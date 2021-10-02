Алиев отметил стабилизирующую роль Турции и России на Южном Кавказе

После завершения войны Турция, а также Россия играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

«Думаю, что сегодня Турция и Россия, как два соседа Азербайджана — кстати, одна из стран является соседом Армении, — играют очень важную роль в стабильности, безопасности и будущем развитии. Вы, наверное, знаете, недавно состоялась встреча президентов РФ и Турции. Среди прочего они обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Мы оцениваем роль каждой из двух стран как очень позитивную, стабилизирующую. На мой взгляд, в этом суть новой формулы регионального сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Россия и Турция создали в Агдамском районе совместный мониторинговый центр.

«Одновременно, российские миротворцы принимают меры по поддержанию мира в местах, где проживает армянское население. Таким образом, уже появились новые реалии. Каждая страна должна учитывать эти реалии», — отметил президент.