Президент Ильхам Алиев заявил о невозможности вернуться к вопросу статуса Карабаха.
Об этом президент сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.
По его словам, статуса нет, и все должны забыть об этом вопросе.
Президент Ильхам Алиев заявил о невозможности вернуться к вопросу статуса Карабаха.
Об этом президент сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.
По его словам, статуса нет, и все должны забыть об этом вопросе.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.
«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.