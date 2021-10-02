Алиев готов поговорить с Пашиняном в любое время, когда он будет готов

Я готов поговорить с Пашиняном в любое время, когда он будет готов.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE.

«Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Я открыт для обсуждений и считаю, что это может быть хорошим показателем того, что война окончена, эта страница перевернута. Это очень важно. Потому что мы до сих пор видим и слышим в политическом истеблишменте Армении заявления, демонстрирующие попытки реваншизма, попытки построить планы на будущее по повторному возвращению принадлежащих Азербайджану на основе исторического и международного права территорий. Поэтому намерение, серьезное намерение правительства Армении, не только слова и заявления, но и действия продемонстрируют окончание войны и продвижение к миру», — подчеркнул Алиев.