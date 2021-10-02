Прогноз погоды на завтра

Завтра, 3 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но к ночи в некоторых местах возможны дожди, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-14, днем — 19-21 градус тепла, в Баку ночью — 12-14, днем 19-21 градус тепла.

В районах Азербайджана временами пройдут дожди, к вечеру местами усилятся, в горных районах выпадет снег. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-16, днем — 18-22 градуса тепла, в горах ночью — 1-6, днем — 6-10 градусов тепла.

3 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.