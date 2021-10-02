Прогноз погоды на завтра

2 октября, 12:15

Завтра, 3 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но к ночи в некоторых местах возможны дожди, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-14, днем — 19-21 градус тепла, в Баку ночью — 12-14, днем 19-21 градус тепла.

В районах Азербайджана временами пройдут дожди, к вечеру местами усилятся, в горных районах выпадет снег. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-16, днем — 18-22 градуса тепла, в горах ночью — 1-6, днем — 6-10 градусов тепла.

3 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.