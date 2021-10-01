За сутки вакцинацию от коронавируса прошли 68 732 человека

Напряженность в ирано-азербайджанских отношениях, которая, казалось бы, снизилась после визита в Баку заместителя министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Казыма Саджапура и озвученных им «дружелюбных» заявлений, вновь начала нарастать.

Иран проводит новые учения на границе, теперь уже в непосредственной близости от Нахчыванской автономной республики Азербайджана: сегодня сухопутные войска страны потренируются с участием бронетанковых частей, артиллерии, БПЛА при поддержке вертолетов ВВС сухопутных войск. Учения проходят под кодовым названием «Покорители Хейбара».

Официальный Баку уже озвучил свою позицию. Президент Ильхам Алиев еще накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу» прямо заявил, что это вызывают удивление, так как в течение 30 лет оккупации азербайджанских территорий Арменией Иран почему-то не проводил в этом регионе военные учения.

При этом, по словам Алиева, эмоциональная реакция ряда соседних стран на правомерные шаги официального Баку носит временный характер.

Вслед за этим заявлением в адрес Баку огрызнулся пресс-секретарь иранского МИДа, Саид Хатибзаде. В Тегеране в привычной манере вспомнили вдруг про Израиль. Масла в огонь подлил заместитель командира Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Сардар Фадави, который в весьма оскорбительном тоне ответил на заявления Баку.

А вчера глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян, принимая верительные грамоты нового посла Азербайджана в ИРИ Али Ализаде, отметил, что Иран не потерпит присутствия Израиля у своих границ. В ходе встречи он также выразил недовольство задержанием двух иранских водителей. Абдоллахиян также назвал проведение военных учений на своей территории «суверенным правом каждого государства», отметив, что его страна не потерпит активности «сионистского режима вдоль общей границы двух стран».

По данным иранских госСМИ, посол Азербайджана Али Ализаде, в свою очередь, на столь дерзкие заявления ответил лаконично, подчеркнув важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном. Азербайджанская сторона пока не комментировала ситуацию, да и вряд ли станет.

Официальный Тель-Авив уже ответил на бредни Ирана: посол Джордж Дик записал видеообращение, в котором отметил, что в то время, как Иран угнетает свои религиозные и этнические меньшинства и преследует евреев в других странах, «мы — Израиль, Соединенные Штаты и Азербайджан — инвестируем в наше разнообразие и терпимость». И рассказал о своем визите вместе с послом США в еврейский посёлок Красная Слобода в Губе, Азербайджан.

Одновременно с этим иранский посол в Ереване Аббас Бадахшан Зохури на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что военные учения на севере Ирана направлены на «поддержание региональной стабильности и уважение международных границ».

Примечательно, что в сообщении армянской стороны о встрече Мирзояна и Зохури заявлений посла по поводу учений не было…

В самом деле, проведение военных учений на своей территории – суверенное право каждого государства. Но не в случае с Ираном. Аргументы Тегерана выглядят, мягко говоря, смешно: иранская сторона на протяжении года после окончания войны – как, впрочем, и на протяжении всего периода оккупации – не демонстрировала уважения к международным границам Азербайджана. Иначе Тегеран не допустил бы поставок грузов иранскими грузовиками в Ханкенди без ведома Баку. Также смехотворно звучат заявления иранского посла в Баку Мусави о том, что грузы эти доставляли частные компании без ведома Тегерана, и теперь они предупреждены. Иран — не та страна, в которой можно «провернуть» любое дело без ведома соответствующих спецслужб. Да и спрашивается, почему Тегеран не уведомил эти компании сразу после получения ноты протеста Баку, а сделал это уже после обострения ситуации? Это во-первых.

Во-вторых, риторика Тегерана о «сионистском режиме» у своих границ столь же абсурдна. Азербайджан и Израиль дружат не первый год, сотрудничество это носит многогранный характер, включая, в том числе крупные оборонные контракты. Как показало время, оно никак не было направлено против «южного соседа». И что, Тегеран очнулся только сейчас, вспомнив о крепких дружественных отношениях Баку и Тель-Авива?

С другой стороны, что мешало иранскому режиму также улучшать отношения с Баку? Чрезмерная настороженность помешала иранским аятоллам выстроить добрососедские отношения между странами.

Но в действительности Тегеран сегодня взволнован ростом авторитета Турции в Азербайджане после 44 дневной войны. Иран, согласно данным правительственных СМИ страны, выступает также против Зангезурского коридора. Вот основные причины происходящего.

Вместе с тем, стоит отметить еще один факт: информационную поддержку Тегерану весьма охотно оказывают армянские и кремлевские СМИ. Накануне симоньяновский «Спутник» даже поинтересовался у иранского посла о взаимодействии Израиля с Азербайджаном. Армянские телеграм–каналы начинают свое утро с последней сводки на тему учений Ирана, открыто злорадствуя по поводу ухудшения отношений ИРИ и Азербайджана. Здесь есть еще и один немаловажный нюанс: возникновению кризиса в отношениях Баку и Тегерана, по сути, «посодействовала» Россия: иранские грузы в Ханкенди шли с одобрения российского миротворческого контингента.

Наивно полагать, что напряженность спадет в ближайшее время, по крайней мере, многое будет зависеть от результатов визита глав МИД Азербайджана и Турции в ИРИ. Но Ирану стоит, наконец, перестать строить из себя «обиженного ребенка». Там, конечно, не ожидали, что Азербайджан ответит столь резко и будет стоять на своем. Но таковы новые реалии, и Иран болезненно «переваривает» свой геополитический проигрыш. Азербайджан все еще настроен на скорое разрешение турбулентности в отношениях, и в столь чувствительный момент властям Ирана также стоило бы проявить прагматизм, продемонстрировать здравый подход, а не усугублять и без того напряженную ситуацию «резкими» движениями и заявлениями.

Предвзятая позиция по Карабаху, оскорбительные высказывания об Азербайджане ни к чему хорошему не приведут, в первую очередь, для самого же Ирана. Все это только усиливает антииранские настроения в Азербайджане, и параллельно проазербайджанские и протюркские – в самом Иране.

Максуд Салимов