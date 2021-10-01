Кямран Алиев раскрыл детали достигнутой на встрече в Москве договоренности с Арменией

1 октября, 10:53

В столице Казахстана Нур-Султане на состоявшейся по инициативе России встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении были обсуждены некоторые вопросы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев.

По его словам, на встрече были достигнуты некоторые договоренности. В частности, договоренность заключается в продолжении сотрудничества при посредничестве прокуратуры России.

«Основной целью этого сотрудничества является обеспечение стабильности в регионе, снижение напряженности и оказание помощи друг другу в случае необходимости. Были обсуждены и другие вопросы, к нам поступили обращения от другой стороны. Их обращения рассматриваются», – отметил он.

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Саакашвили заявил, что находится в Грузии, однако МВД опровергает. Хроника

1 октября, 10:33

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.