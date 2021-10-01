Кямран Алиев раскрыл детали достигнутой на встрече в Москве договоренности с Арменией

В столице Казахстана Нур-Султане на состоявшейся по инициативе России встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении были обсуждены некоторые вопросы.
Об этом сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев.
По его словам, на встрече были достигнуты некоторые договоренности. В частности, договоренность заключается в продолжении сотрудничества при посредничестве прокуратуры России.
«Основной целью этого сотрудничества является обеспечение стабильности в регионе, снижение напряженности и оказание помощи друг другу в случае необходимости. Были обсуждены и другие вопросы, к нам поступили обращения от другой стороны. Их обращения рассматриваются», – отметил он.