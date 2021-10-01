Посол Израиля в Баку ответил Ирану

Посол Израиля в Баку Джордж Дик ответил Ирану.

«В то время как Иран угнетает свои религиозные и этнические меньшинства и преследует евреев в других странах, мы — Израиль, Соединенные Штаты и Азербайджан — инвестируем в наше разнообразие и терпимость. Расскажу о моем сегодняшнем визите вместе с послом США в еврейскую общину в Губе, Азербайджан», — написал посол в Твиттер.

Как ранее писал Minval.az, накануне пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, касаясь непосредственно проводимых Ираном военных учений близ границ Азербайджана, «вспомнил» об Израиле. «Это вопрос безопасности и (учения) проводятся для стабильности всего региона. Иран конечно же не потерпит присутствие Сионистского режима близ своих границ и будет предпринимать все необходимое для своей безопасности», — сказал важно Хатибзаде.