Саакашвили заявил, что находится в Грузии, однако МВД опровергает. Хроника

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.