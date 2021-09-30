МИД РФ: Москва ждет реакции Еревана и Баку на предложение о делимитации и демаркации

Россия ждет реакции Армении и Азербайджана на предложения о начале процесса делимитации и демаркации, сказал в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

Москва, по его словам, не раз подчеркивала, что устойчивым и долгосрочным решением проблем и инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией по всей протяженности.

Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса.

«Ожидаем реакции партнеров», — отметил Зайцев.