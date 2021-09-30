МИД РФ: Москва ждет реакции Еревана и Баку на предложение о делимитации и демаркации

30 сентября, 17:29

Россия ждет реакции Армении и Азербайджана на предложения о начале процесса делимитации и демаркации, сказал в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

Москва, по его словам, не раз подчеркивала, что устойчивым и долгосрочным решением проблем и инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией по всей протяженности.

Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса.

«Ожидаем реакции партнеров», — отметил Зайцев.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.