Россия объяснила свое неучастие в голосовании в ПАСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не участвовала в голосовании при принятии доклада «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном». Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«В ходе обсуждения этого документа к российской делегации в Совете Европы поступали обращения как от армянских, так и азербайджанских коллег. С учетом посреднической роли России наша делегация не участвовала в голосовании по документу, положения которого заведомо вызывали противоречия сторон», — отметил он.