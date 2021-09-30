Россия объяснила свое неучастие в голосовании в ПАСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту

30 сентября, 17:20

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не участвовала в голосовании при принятии доклада «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном». Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«В ходе обсуждения этого документа к российской делегации в Совете Европы поступали обращения как от армянских, так и азербайджанских коллег. С учетом посреднической роли России наша делегация не участвовала в голосовании по документу, положения которого заведомо вызывали противоречия сторон», — отметил он.

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Эрдоган потребовал от Армении выполнения обязательств по Зангезурскому коридору

30 сентября, 14:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путины в Сочи, затронул тему отношений Азербайджана и Армении.

В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в РФ, Эрдоган заявил, на встрече обсуждался и карабахский вопрос.

«Мы с Путиным подробно обсудили карабахский вопрос. Провели обмен мнениями о возможных совместных шагах», – отметил он.

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По его словам, Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона.

«Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона. Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору», — сказал турецкий лидер.