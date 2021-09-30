«Лаборатория Касперского» проанализировала мошенническую схему с предложением купить cookie-файлы пользователей

30 сентября, 10:57

Злоумышленники продолжают реализовывать самые разные схемы, чтобы получить данные и деньги пользователей. Так, с января 2021 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили 20 написанных на русском языке скам-ресурсов*, которые представляются биржами по продаже cookie-файлов**. Пользователям предлагалось щедрое денежное вознаграждение — до 5 тысяч долларов США ежедневно — за продажу таких данных.

Если человек соглашается на заманчивое предложение и переходит по ссылке, его перенаправляют на фейковую страницу, где якобы стоит специальный сервис, который позволяет считывать с устройства жертвы файлы cookie, чтобы дать рыночную оценку их стоимости. Завлекают жертв злоумышленники в среднем суммой от 700 до 2000 долларов США. Показав эту цифру, пользователю предлагают выставить cookie-файлы на своего рода аукцион, в котором якобы принимают участие разные компании. Мошенники заверяют, что данные уйдут той из них, которая предложит самую высокую цену.

Пример скам-ресурса, который представляется биржей по продаже cookie-файлов

«Если жертва соглашается, её просят прикрепить платёжные реквизиты к аккаунту в системе. Происходит это путём пополнения баланса личного кабинета на сумму в 6 евро, которую мошенники обещают вернуть вместе с заработанными деньгами в течение нескольких минут. При пополнении баланса также приходится вводить данные банковской карты. В итоге никаких выплат пользователь не получает, а 6 евро и платёжные данные остаются у злоумышленников», — поясняет Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Эксперты напоминают о базовых правилах онлайн-безопасности:

  • не переходите по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах;
  • скептически относитесь к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или выплате;
  • проверяйте любые сообщения о лотереях, розыгрышах и акциях на официальных сайтах магазинов;
  • установите надёжное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт, например Kaspersky Internet

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь – сентябрь 2021 года.

** Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые используются веб-сайтами для хранения информации на устройствах пользователя и делают сёрфинг в сети удобнее (например, с их помощью сайты запоминают, что человек вошёл в аккаунт, и не требуют вводить пароль при каждой загрузке страницы).

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Саммит в Сочи: Путин разочаровал армян

30 сентября, 11:46

В Ереване в истерике призывают к разрыву отношений с Москвой

В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Публичная часть встречи прошла в «дружелюбной атмосфере»: Путин отметил развитие торговли между двумя странами, а также взаимодействие в области атомной энергетики. В свою очередь, Эрдоган назвал российско-турецкие отношения главным гарантом мира в Сирии и безопасности на всем Ближнем Востоке. Он также выразил свои соболезнования российскому президенту по поводу гибели российских военнослужащих, боровшихся с пожарами в Турции. Кроме того, турецкий лидер на русском языке поблагодарил Путина за встречу. А в конце лидеры обсуждали эффект от вакцинации, который каждый из них испытал после прививки от COVID-19.

Но почему понадобилась столь неотложная личная встреча двух президентов?

Нетрудно догадаться, что в ходе переговоров, продлившихся около трех часов, основной темой обсуждений стала эскалация в сирийской провинции Идлиб. Только в сентябре российская авиация нанесла более 200 ударов по зоне деэскалации в Идлибе. Накануне сочинской встречи министр обороны Турции Хулуси Акар прямо обвинил Москву в том, что она не сдержала своих слов. Российская сторона, по его словам, утверждает, что воздушные удары наносятся по «террористическим группам» в Сирии, однако, правда заключается в том, что среди жертв или спасающихся от этих авиаударов нет ни одного террориста.

Ситуация обострилась настолько, что Эрдоган практически настоял на своем визите в Сочи и фактически «вытащил» Путина из самоизоляции, на которую тот ушел в середине сентября.

Вероятно, обострение в Сирии является ответом Кремля на «антироссийские», как считают там, выпады Анкары за последние месяцы. Речь идет о Крыме и непоколебимой позиции Анкары в вопросе захвата Россией украинских территорий. Анкара уже принимала участие в работе «Крымской платформы», а с трибуны ООН Эрдоган фактически унизил Москву, обвинив ее в аннексии украинского полуострова. Все это не могло пройти бесследно. Москва ответила Анкаре за Крым обострением в Сирии и … обнаружением в турецких томатах вируса морщинистости. По последним данным, Эрдоган и Путин договорились «о сохранении статус-кво по Идлибу».

Для азербайджанской аудитории сирийская встреча представляла особый интерес: ухудшение российско-турецких отношений могло бы привести к дополнительным проблемам в нашем регионе.

Но каково же было удивление реваншистов в Ереване, когда российский лидер – неожиданно для ряда российских и армянских горе-экспертов — позитивно оценил влияние Турции на урегулирование конфликта в Карабахе. Президент Путин тем самым признал, что роль Турции в регионе де-факто усилилась. И, более того, эта роль заключается не в дестабилизации, как любят утверждать определенные круги в Москве, Ереване и странах Запада, а напротив – она положительна, поскольку гарантирует мир в регионе.

Действительно, Турция за последние годы значительно усилила свое влияние вокруг России: это и Южный Кавказ, и Украина, и Центральная Азия. В Москве вынуждены считаться с новыми реалиями. Страны по-прежнему остаются конкурентами и руководствуются собственными интересами, но, как заявляет Путин, лидерам всегда удается находить компромиссы даже в самых сложных переговорах.

Аналогичным образом ситуация обстоит и в российско-азербайджанских взаимоотношениях. Накануне президент Алиев в интервью турецкому «Анадолу» заявил, что между Баку и Москвой не бывает вопросов, которые стороны не могли бы решить на переговорах. Алиев открыто указал на провокаторов – Армения и армянское лобби в России, — которые в последние годы пытаются всячески настроить российскую общественность против Баку и Анкары. Добавим: в этом им, конечно же, подыгрывали высокопоставленные кремлевские чиновники, у которых «своя игра». Да, было бы наивно говорить, что подобные попытки не увенчались успехом. Нет, это не так. Информационные атаки, фейк-ньюс против Азербайджана продолжают осуществляться, причем, не только руками русско-армянского тандема, ведь зачастую именно они стоят за «вбросами», направленными против нашей страны со стороны Запада.

И вот что важно: Путин руководствуется конкретным политическим интересом, пока что совпадающим с интересами Турции в Карабахе. Стороны не идут на конфронтацию, хоть и ситуация далека от идеальной.

Крайне преждевременно говорить о том, что отношения испортятся в ближайшее время. И даже неважно, что турецкие миротворцы не появились в Карабахе, несмотря на то, что об этом было сказано после подписания Трехстороннего заявления.

Хотим мы того или нет, но спокойствие в регионе зависит от стабильности отношений Москвы и Анкары. С другой стороны, усилившаяся роль Турции является сдерживающим фактором для России, которой по-прежнему сложно «переварить» укрепление отношений Баку и Анкары. Ну а пока что все идет так, как надо – лидер России разочаровал армян, в Ереване в истерике призывают к разрыву отношений с Москвой. Накануне миротворцы «стерли» со своих карт границы бывшей НКАО, Москва сменила командующего миротворцами после претензий Баку, а оборонное ведомство оказало Геннадию Аннушкину «теплый» прием, опубликовав фотографию со встречи, чего не делалось в отношении Кособокова.

Максуд Салимов