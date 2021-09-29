Путин: Турция после запуска «Турецкого потока» чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно»

На европейском газовом рынке наблюдаются турбулентные процессы. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Однако Турция после запуска «Турецкого потока» чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно», подчеркнул Путин. Россия поставляет газ в Турцию по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку», который пролегает через Черное море. При этом последний путь служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.