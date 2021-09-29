Путин: Турция после запуска «Турецкого потока» чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно»

29 сентября, 17:46

На европейском газовом рынке наблюдаются турбулентные процессы. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Однако Турция после запуска «Турецкого потока» чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно», подчеркнул Путин. Россия поставляет газ в Турцию по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку», который пролегает через Черное море. При этом последний путь служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».