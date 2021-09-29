Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили провели рабочий обед

29 сентября, 15:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели рабочий обед.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

29 сентября, 14:59

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.