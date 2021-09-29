Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили провели рабочий обед

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели рабочий обед.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели рабочий обед.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.
Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.