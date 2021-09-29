Путин и Эрдоган не будут обсуждать на переговорах Крым

Тема Крыма подниматься на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи не будет.

«Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил об отказе Турции признавать Крым частью России.