Ильхам Алиев провел встречу с Ираклием Гарибашвили

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.