Ильхам Алиев провел встречу с Ираклием Гарибашвили

29 сентября, 13:54

29 сентября состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и находящимся в нашей стране с визитом премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

29 сентября, 14:59

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.