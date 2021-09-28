Пхеньян запустил новую баллистическую ракету

28 сентября, 18:46


Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты в Японском море. Одним из первых о запуске КНДР новой баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейского командования, которые потом подтвердили и японские военные, около 6:40 утра КНДР запустила баллистическую ракету с внутренней территории страны на восток. Это уже не первое подобное испытание.

Запуск осуществлен с пусковой площадки в провинции Пхёнан-Намдо на западе КНДР.

«Мы подтверждаем, что засекли запуск Северной Кореей баллистической ракеты. По нашим наблюдениям, ракета направляется в сторону Японского моря», — приводит телекомпания АВС слова представителя военных.

Через шесть минут после старта северокорейской ракеты войска Южной Кореи нанесли учебные ракетные удары по целям на одном из полигонов страны. Пуски прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой, отмечается в сообщении военных. Таким образом Южная Корея демонстрирует Пхеньяну готовность при необходимости немедленно нанести ответный удар по его важным объектам и командным пунктам, отмечает агентство AFP.

Япония сразу выразила протест КНДР в связи с ракетным запуском. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. «Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест», — сказал он.

Правительство Японии в ближайшее время проведет заседание совета национальной безопасности. В Токио считают, что ракета могла упасть в исключительной экономической зоне Японии, сообщает агентство Kyodo.

Последние ракетные испытания Пхеньян проводил 15 сентября. Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.