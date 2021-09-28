Пхеньян запустил новую баллистическую ракету



Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты в Японском море. Одним из первых о запуске КНДР новой баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейского командования, которые потом подтвердили и японские военные, около 6:40 утра КНДР запустила баллистическую ракету с внутренней территории страны на восток. Это уже не первое подобное испытание.

Запуск осуществлен с пусковой площадки в провинции Пхёнан-Намдо на западе КНДР.

«Мы подтверждаем, что засекли запуск Северной Кореей баллистической ракеты. По нашим наблюдениям, ракета направляется в сторону Японского моря», — приводит телекомпания АВС слова представителя военных.

Через шесть минут после старта северокорейской ракеты войска Южной Кореи нанесли учебные ракетные удары по целям на одном из полигонов страны. Пуски прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой, отмечается в сообщении военных. Таким образом Южная Корея демонстрирует Пхеньяну готовность при необходимости немедленно нанести ответный удар по его важным объектам и командным пунктам, отмечает агентство AFP.

Япония сразу выразила протест КНДР в связи с ракетным запуском. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. «Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест», — сказал он.

Правительство Японии в ближайшее время проведет заседание совета национальной безопасности. В Токио считают, что ракета могла упасть в исключительной экономической зоне Японии, сообщает агентство Kyodo.

Последние ракетные испытания Пхеньян проводил 15 сентября. Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.