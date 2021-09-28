В Азербайджане заработал единый информационный портал о героях войны – Memorial.az

В Азербайджане будет систематизирована информация о шехидах и погибших за все время конфликта гражданских лицах. Об этом сообщила заместитель заведующего отделом по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента Саадат Юсифова на презентации книги Yaddaş («Память») и сайта Memorial.az.

По ее словам, разные медиа и информационные ресурсы публикуют информацию о шехидах Отечественной войны Азербайджана, которая носит бессистемный характер.

«Сайт Memorial.az создан в целях устранения этой бессистемности, системного подхода к формированию исторической памяти, объединения в едином электронном ресурсе подробной информации о каждом из наших героев, лучшего ознакомления общественности с информацией о них. В ближайшей перспективе планируется повысить функциональность и охват сайта, систематизировать информацию о шехидах 2016 года, периоде режима прекращения огня, первой Карабахской войне и всех военнослужащих и гражданских лицах, погибших за все время конфликта», — отметила Юсифова (цитата по «Тренд»).

По ее словам, работа этого портала будет построена в формате тесного сотрудничества с членами семей шехидов. Информация о каждом шехиде будет уточняться, а портал — пополняться представляемой ими информацией.