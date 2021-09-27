Франция выступила за увеличение числа членов Совбеза ООН

Франция считает необходимым увеличить число стран — членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель французского МИД.
«Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности — как постоянных, так и временных», — сказал дипломат.
Он добавил, что «в связи с этим Франция поддерживает инициативу Группы четырех стран (G4 — Германия, Бразилия, Индия и Япония), направленную на то, чтобы было создано в СБ одно дополнительное место для страны — постоянного члена».
«Также она выступает за расширение представительства африканских стран, в том числе и в качестве постоянных членов Совета Безопасности», — отметил представитель дипломатического ведомства.