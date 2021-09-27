Алиев: Армяне пришли на наши военные позиции в Шуше и попросили взять их на работу

«Мы не теряли времени и начали действовать, как только война закончилась. Это показало силу нашего государства. Потому что одних денег недостаточно, чтобы выполнить такую работу. Необходимы ресурсы, кадры, команда, технические возможности, квалификация. Мы мобилизовали все силы. К концу года мы завершим электромонтажные работы. Электричеством будет обеспечен весь регион. Продолжается и строительство дорог».

Об этом в интервью «Анадолу» заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос, какую выгоду армянские граждане получат от реализации крупных проектов в Карабахе.

«Мы делаем это в первую очередь для наших граждан, чтобы мы могли восстановить этот регион и позволить бывшим вынужденным переселенцам вернуться туда в ближайшее время. Первый пилотный проект «умного села» будет готов в Зангиланском районе к концу года или началу следующего. Это видят и армяне, живущие в Карабахе. Потому что они смотрят наши телеканалы и слушают наше радио. Они видят, какие работы проводятся там. Неслучайно, что представители армянской общины пришли на наши военные позиции в Шуше и попросили взять их на работу. Они там безработные. Находятся в условиях безработицы, нищеты и безнадежности. Мы подходим к этому положительно. Но юридическая сторона этого вопроса должна быть полностью решена. Мы признаем проживающих там армян своими гражданами. Они живут на азербайджанской земле. Карабах всегда был территорией Азербайджана. Так было и в советский период, и в предыдущий период, и в период оккупации. Мы воспринимаем их как граждан Азербайджана. Просто нужно, чтобы и они это приняли. Они должны избавиться от этой армянской пропаганды. Должны обеспечить собственное будущее, будущее своих детей. Мы готовы дать им возможность участвовать в этих работах. Почему нет? Мы смотрим в будущее со стратегической точки зрения через мирную призму. Потому что я хочу, чтобы больше не было войны. Если на армянской стороне не активизируются реваншистские течения, мы не начнем новую войну. Если же мы увидим какую-либо угрозу против нас в Армении, мы должны уничтожить эту угрозу. Это наше законное право. Но если нет такой угрозы, то и у нас нет иных мыслей. Проживающие в Карабахе 25 тысяч армян также могут стать частью этого процесса. В то же время в будущем мы обеспечим их возможностями в районах, деревнях, где они проживают. Разрабатываются планы по Карабаху и Восточному Зангезуру. Утвержден генеральный план города Агдам. В ближайшее время будут утверждены генеральные планы городов Джебраил и Физули и районов в целом. Это показывает нашу силу, и мы можем сделать то же самое в карабахских селах, где проживают армяне.

После победы я десятки раз совершал поездки в эти районы. Я был поражен видом, с которым столкнулся в некоторых населенных армянами селах. Это бесчеловечная ситуация. Проводятся анализы некоторых домов в этих селах. Девяносто пять процентов домов непригодны. То есть там никто не сможет жить. Они должны быть снесены. Люди, которые 30 лет жило в столь плачевном положении, хочет лучшей, светлой жизни. Свет же будет исходить только от Азербайджана. Надо понимать, что и для них это не так просто. Здесь также следует учитывать психологическую ситуацию. Но мы проявляем добрую волю и надеемся, что они поймут, что их счастливое и благополучное будущее связано только с азербайджанским государством», – рассказал президент.