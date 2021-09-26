Эрдоган ждет от Вашингтона прекращения оказания помощи террористам

26 сентября, 21:17

США должны отказаться от практики предоставления помощи террористическим организациям, в том числе угрожающим национальной безопасности Турции. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы ведущей программы «Face the Nation»американского телеканала CBS Маргарет Бреннан.

«Я уже говорил об этом господину Трампу в период его правления. И в данный момент в регион прибывают грузовики с оружием, боеприпасами и так далее. Обо всем этом мы проинформировали их (США) посредством нашей разведывательной организации. Несомненно, мы будем делать это и впредь», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о наличии доказательств того, что оружие, поставляемое США группировкам, которые они считают союзниками в борьбе с ДЕАШ, используется против Турции и существовании угроз против Турции со стороны этих группировок из-за их поддержки Соединенными Штатами. Его слова приводит «Анадолу».

Глава государства подчеркнул, что такого рода действия Вашингтона неприемлемы и ввиду того, что Турция и США являются союзниками по НАТО.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.