Эрдоган ждет от Вашингтона прекращения оказания помощи террористам

США должны отказаться от практики предоставления помощи террористическим организациям, в том числе угрожающим национальной безопасности Турции. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы ведущей программы «Face the Nation»американского телеканала CBS Маргарет Бреннан.
«Я уже говорил об этом господину Трампу в период его правления. И в данный момент в регион прибывают грузовики с оружием, боеприпасами и так далее. Обо всем этом мы проинформировали их (США) посредством нашей разведывательной организации. Несомненно, мы будем делать это и впредь», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о наличии доказательств того, что оружие, поставляемое США группировкам, которые они считают союзниками в борьбе с ДЕАШ, используется против Турции и существовании угроз против Турции со стороны этих группировок из-за их поддержки Соединенными Штатами. Его слова приводит «Анадолу».
Глава государства подчеркнул, что такого рода действия Вашингтона неприемлемы и ввиду того, что Турция и США являются союзниками по НАТО.